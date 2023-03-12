新北市以多元政策推動全年「計畫型植樹」，促進環境永續，同時也是全民共享。（新北市政府農業局提供）

今天是一年一度的植樹節，農業信用基金在新北市新店區的文山農場舉行植樹活動，為慶祝成立屆滿40週年，長年配合力拼森林覆蓋率的計畫，文山農場今年成功達成植樹450棵的目標，營造良好螢火蟲棲地，讓這裡穩坐大台北地區賞螢秘境的頭銜。

新北農業局推動計畫型植樹，針對文山農場場域特色，輔導其廣種植計450棵穗花棋盤腳、羊角藤及盤龍木，持續營造良好的螢火蟲環境棲地。促進生物多樣性及環境永續之餘，還能提供民眾心靈療癒、遠離塵囂般的享。

新北農會總幹事楊棟樑表示，森林是地球的肺，對於極端氣候調節扮演著重要的角色，

回顧去年，新北市農會邀集民間企業及團體於轄下文山農場宣示推動「新北山海造林計畫」，從森林到海洋，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林，珊瑚復育等公私協力模式，每年完成植樹4萬株、復育珊瑚500株，由山到海增加藍綠碳匯，同時新北市的森林覆蓋率也達76％，為六都第一。

新北市農業局長李玟表示，新北市以多元政策推動全年「計畫型植樹」，促進環境永續，同時也是全民共享。螢火蟲是非常典型的環境指標生物，每年3月底到5月，春夏交際時，都能看到螢火蟲大爆發的成果，希望大家都能來趟賞螢小旅行，共享健康新「森」活。