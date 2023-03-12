近期發生的金門二膽島守備隊陳姓上兵穿著救生衣，漂流至三膽島海域被大陸海警救起一事，讓不少人想起1979年的「林毅夫叛逃事件」。對此，中廣董事長趙少康透露，林毅夫是其大學學弟，自己曾在軍中遇過林，當時聽對方說了官校是「大學生的年齡，中學生的體格，小學生的頭腦」這句話後，就知道他已對軍隊有所不滿。

趙少康10日在政論節目《少康戰情室》指出，林毅夫原名林正義，是他大學時同系所學弟，但在大專生寒訓時投筆從戎，轉學到陸軍官校，官校畢業後被軍方送到政治大學念企管研究所。

而趙少康考上預官於高雄鳳山步兵學校受訓時曾碰到林毅夫，當時林抱怨官校是「大學生的年齡，中學生的體格，小學生的頭腦」，當時他就知道林的想法與軍隊格格不入，已對軍隊有所不滿。

另外，東華大學教授施正鋒也透露，他在金門服役時，曾因林毅夫叛逃事件被長官整得很慘。施正鋒解釋，由於林毅夫就讀過台大，他也畢業於台大，又因為有異議分子、「三合一敵人」的身分，導致有時會半夜被叫去海邊罵。