隨著生成式AI熱度持續延燒，各大科技巨頭都積極參與AI市場布局，對算力的需求也與日俱增，以台積電為首的先進製程將扮演重要角色。

隨著ChatGPT的問世，僅花兩個月的時間，就累積超過一億的用戶數，成為史上成長最快的消費應用程式，生成式ＡＩ（AI Generated Content; AIGC）也成為全球科技巨頭角逐的新戰場。

科技巨擘加速ＡＩ布局

為了讓使用者有更佳的體驗，微軟（Microsoft）在今年三月宣布將在新版Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器整合OpenAI旗下人工智慧技術，在搜尋欄中加入ＡＩ輔助機器人，新的Bing功能將會成為微軟Windows 11的常規配置，顯示微軟欲挑戰搜尋引擎霸主Google的野心。

而面對微軟的挑戰，Google也推出自家聊天機器人Bard應戰，雖然在初期面臨回答內容不夠準確，造成市值瞬間蒸發超過一千億美元，不過以目前搜尋引擎市場來看，微軟Bing的市占率只有三％，遠遠不及Google的九三％，由於Google每天需要處理約八五億次搜尋請求，本身擁有龐大的用戶數，且在ＡＩ的布局比微軟來得早，微軟結合ChatGPT的成功未必就能徹底顛覆Google在搜尋市場的領導地位，畢竟Google擁有豐富的技術和資源優勢，後續誰能勝出還很難說。

除了微軟與Google正面交鋒，Meta也在近期推出最新的大型語言模型LLaMA，這個模型具有各種大小的版本，從七○億到六五○億個參數都有，並且以二○種語言進行訓練，但和Bard與ChatGPT相比，Meta的LLaMA主要開放用於研究用途，將向提出申請的研究人員、政府、學術機構和實驗室授予訪問該模型的權限。

過去專注在自動倉儲的亞馬遜（Amazon）也加入戰局，旗下雲端事業Amazon Web Services（AWS）正與新創公司Hugging Face、以色列的AI21Labs擴大合作，開發與ChatGPT技術競爭的語言生成工具。另外，ＡＷＳ也與Stability AI合作開發的影像生成工具 Stable Diffusion，是OpenAI旗下Dall-E的競爭產品。

在中國方面，同樣是搜尋引擎的百度也推出中國版ChatGPT「文心一言」，在三大模型文心ERNIE 3.0 Zeus、文心ERNIE-ViLG 2.0與VIMER-TCIR中，分別對應寫作和編劇、美術和插畫師、剪輯和動畫師的功能，截至二月底為止，已經有包括網路、媒體、金融等產業的四百多家企業，宣布要加入百度文心一言生態。

還有像是騰訊的優圖、阿里巴巴的Lubanner、網易的網易天音、字節跳動的剪映等，都有相應的ＡＩ應用程式。

近期時代雜誌（Time Magazine）以「人工智慧軍備競賽正改變一切」為封面標題並指出，ＡＩ技術已達實用水準，且運算能力正以每六～十個月成長一倍的速度成長。資誠聯合會計師事務所（PwC）也表示，隨著ＡＩ帶來生產力的提升，二○三○年全球ＧＤＰ可能因ＡＩ而增加十四％（約十五．七兆美元），超過中國與印度經濟產出的總和，看好零售、金融服務以及健康照護將是ＡＩ應用的最主要受惠產業。

ＧＰＵ使用量增加

根據集邦科技（TrendForce）發布最新報告「從AIGC看雲端ＡＩ應用趨勢與挑戰」中表示，由於生成式ＡＩ必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練就得採用大量高效能ＧＰＵ，數據、算力、算法是深耕生成式ＡＩ不可或缺的三大關鍵。以ChatGPT背後的模型為例，其訓練參數從二○一八年約一．二億個到二○年已暴增至近一八○○億個，目前ＧＰＵ使用量約二萬顆，未來邁向商用將上看三萬顆。（全文未完）

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