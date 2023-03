蔣中正銅像。(本報資料照,姚志平攝)

長期在高雄生活的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski去年「路上觀察」高雄人行道騎車亂象,引發高雄市長陳其邁震怒後,下令警方嚴加取締。最近他在推特上PO文表示,自己到內惟跳蚤市場挖寶,不敢相信竟然可以買得到「蔣中正銅像」,該文引發網友熱議,還有人打趣說想帶回家收藏裝飾。

Tomasz Śniedziewski昨在推特表示,「You won’t believe what you can buy at the flea market in #Kaohsiung.」並附上1張斑駁、有點掉漆的蔣中正銅像,很難相信竟然可以在內惟跳蚤市場買得到它。

不少網友感到非常訝異,怎麼會在跳蚤市場販售蔣中正銅像,有網友直問「賣多少錢」,Tomasz Śniedziewski回應「沒有問對方」,也有網友幽默說,想要收藏在家中,並且想要在假日裝飾一番。