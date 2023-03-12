蔣中正銅像。（本報資料照，姚志平攝）

長期在高雄生活的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski去年「路上觀察」高雄人行道騎車亂象，引發高雄市長陳其邁震怒後，下令警方嚴加取締。最近他在推特上PO文表示，自己到內惟跳蚤市場挖寶，不敢相信竟然可以買得到「蔣中正銅像」，該文引發網友熱議，還有人打趣說想帶回家收藏裝飾。

Tomasz Śniedziewski昨在推特表示，「You won’t believe what you can buy at the flea market in ＃Kaohsiung.」並附上1張斑駁、有點掉漆的蔣中正銅像，很難相信竟然可以在內惟跳蚤市場買得到它。

不少網友感到非常訝異，怎麼會在跳蚤市場販售蔣中正銅像，有網友直問「賣多少錢」，Tomasz Śniedziewski回應「沒有問對方」，也有網友幽默說，想要收藏在家中，並且想要在假日裝飾一番。