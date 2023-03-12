大陸資深男星李琦過去曾出演多部電視劇，使他風光一時成知名演員，但晚年他卻罹患糖尿病、痛風等疾病，導致他戲約減少，為了討生活他便在北京街頭擺攤賣燒烤串，不過它的售價卻比一般高出10倍，引發網友討論。

李琦日前在個人抖音平台上傳他在北京擺攤賣燒烤串的影片，當中他身穿藍色大衣站在烤肉架前，熟練地翻轉上面的烤肉串，並撒上辣椒粉等調味料，沒多久後客人上門詢問「多少錢一串，老爺子？」李琦一邊介紹一邊豎起大拇指自誇「烤肉串要看是誰烤的，市場上5塊錢一串，我烤的就是50塊錢（約215元台幣）一串」接著說：「我姓李，李琦烤的」。

資深男星李琦賣天價烤肉串引發熱議。（圖/翻攝自李琦抖音）

對話一出立刻引發爭議，紛紛留言直接狠酸「憑什麼賣那麼貴」、「就算好吃也太貴」、「這是坑人嗎？」、「我要舉報，這是天價烤肉串」但也有人出面緩頰「這個老人真是調皮，像個老頑童。」更也網友感嘆「曾經紅極一時的知名老戲骨，如今卻在沒戲拍的時候賣烤肉串」。

事實上，李琦只上到小學四年級便輟學，1970年考進陝西省人民藝術劇院，1979年憑藉話劇《白居易在長安》中太監一角獲得大陸戲劇「梅花獎」，接著到北京當自由演員，早期演出過的影視作品，包括《有話好好說》、《甲方乙方》、《東北一家人》等。