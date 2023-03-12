2023世界棒球經典賽在中華隊2連勝後全台陷入棒球狂潮，台南市長黃偉哲兌現承諾，12日上午11時30分將在台南市立棒球場的直播派對現場發送百份成功致勝禮包，並再發祭品文，只要中華勝古巴，將送百份古巴手工三明治。

世界棒球經典賽分組預賽雖在台中市洲際棒球場，許多縣市政府仍架設大螢幕舉辦現場直播，滿足無法進場的球迷。台南市政府11日在台南市立棒球場門口舉辦中華對荷蘭的戶外直播派對，開來大型貨車電視牆，現場還有啦啦隊與主持人，吸引破千民眾相約看球。

現場座椅全數坐滿，有民眾拿野餐墊搶位，更多民眾直接站著看完全場比賽。黃偉哲也到場與球迷同歡，為中華隊加油集氣，隨著中華隊最後贏球，現場高聲歡呼，氣氛嗨爆。

黃偉哲11日發祭品文，只要中華贏荷蘭，就送百份成功致勝禮包的文創商品，包括啤酒、洋芋片與點心麵，不只是看球的必備零食，包裝上也有鄭成功圖像，有「抗荷」含意。

中華隊12日中午出戰古巴攸關晉級，台南球迷相約一同加油，黃偉哲表示將在上午11時30分在直播派對現場發送百份文創商品，並在發祭品文，中華隊再贏古巴，就再送百份古巴手工三明治。