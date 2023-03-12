大陸國務院新任總理李強提名吳政隆爲國務院祕書長人選，以及其他部長，但值得注意的是，除安徽省委書記鄭柵潔接替何立峰擔任有小國務院之稱的國家發改委主任，其他原封不動。大陸全國人大12日投票表決通過。香港星島網透露，內閣部長將主持完成機構改革之後才調整。

新華社報導，大陸全國人大經投票表決，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，易綱為中國人民銀行（大陸央行）行長等案。

據了解，今年61歲的鄭柵潔曾透露，早年在企業工作15年，從機修工起步，逐步升為廠長。祖籍福建漳州的他，1997年從廈門的基層做起，2010年任福建省發改委主任、2015年升任福建省副省長。同年調任中央，任國家能源局副局長；2017年接任國台辦副主任。

但之後，鄭柵潔轉任中共寧波市委書記，2020年正式當選為浙江省長，隔年轉任中共安徽省委書記，成為中共十九屆中央委員會任內繼山西省委書記林武之後，第二位「三非」（非中共中央委員、候補中央委員、中央紀委委員）省級行政區黨委書記。有分析稱，鄭柵潔長期任職於福建，也曾是大陸國家主席習近平的舊部屬，可能是調任主因。