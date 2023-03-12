大陸新任外交部長秦剛獲任命為國務委員。短短3個月，秦剛由駐美大使的副部級官員晉升為外長、再晉升為國務委員，位列國家領導人，創下大陸政壇傳奇。

秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，去年10月在中共二十大當選中央委員，去年12月30日接替王毅擔任外交部長，晉升為正部級。

據香港《星島日報》報導，5年前，時任外長王毅也升任國務委員。不過王毅是當了11年的正部級外交部長，才晉升到副國級的國家領導人行列，秦剛只用了不到3個月，創下官場傳奇，也顯示他深得中共總書記習近平的高度信任。

身段柔軟 積極與美商界及民間交流

報導稱，56歲的秦剛，1966年3月出生，曾任中國外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長。擔任駐美大使一年半，正逢中美關係持續受台灣、新疆、疫情等問題干擾，有分析認為秦剛身段柔軟，積極與美國商界及民間接觸交流。

今年大陸全國兩會，秦剛舉行上任以來首場外長記者會，近兩小時回答14個提問，聚焦中美、台海及俄烏戰爭等熱點議題。

秦剛批評美國所謂的對華「競爭」實為「惡意對抗」，就如奧運田徑，總想着犯規去絆倒對方，「甚至想讓對方參加殘奧會」。他強調，打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興，「要中國打不還手，罵不還口，但這辦不到」。他還特別展示大陸《憲法》談台灣問題，稱美國有不可推卸的責任，「處理不好，中美關係地動山搖」。