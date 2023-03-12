【愛傳媒游文玫專欄】3月11日亞洲藝術中心舉行李真個展，藉此東道扶輪同步舉行藝術職業參訪 。

《優雅中的矛盾：大氣神遊之現相篇──李真個展》是李真睽違六年再於台灣舉辦的展覽，更是首次於亞洲藝術中心（台北）旗艦空間策畫的大型個展。

李真身為譽享全球的台灣藝術家，也是亞洲藝術中心長期代理的ㄧ張王牌，本次個展以「現相篇」為主，展出全新的雕塑創作，配合平面作品及手稿，多元呈現藝術家在創作與生活中不同面向的靈感思路。

「現相篇」作為藝術家已長期發展的「大氣神遊系列」之全新篇章，「現相篇」儘管延續著「大氣神遊」邢既重又輕的造形美學與墨黑的雕塑語彙，但在道遙而脫俗的體態下，卻幽微承載著些許人世的重量。

展期：2023.03.11 -04.30

地點：亞洲藝術中心台北市樂群三路128號1樓

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

照片來源：作者提供。

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