第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，今天清晨鳴槍起跑。（民眾提供）

台東縣東河鄉第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」今天清晨鳴槍起跑，近千名跑者延著古意盎然的舊東河橋進入泰源幽谷，既能挑戰體能，又可飽覽沿途風光，偶爾還有台灣獼猴陪跑，跑者說，這是一趟很難得的馬拉松體驗。

天剛亮，晨光灑在海平面中宛如黃金海，東河鄉舊東河橋起跑點已聚集了近千名早起的名眾，清晨6點整，第2屆「柚見晚崙西亞東河馬拉松」，由台東縣副縣長王志輝、東河鄉長葉啟伸、縣議員林東滿等人共同鳴槍後起跑。

王志輝說，這是他第2年參加東河柚見晚崙西亞慢跑，依然保持參加6公里迷你馬組的歡樂馬優良傳統，今年參加人數從去年的300多人增加到1000多人，他認識的台東朋友幾乎都來參加。另外，這個馬拉松場域沿途許多猴子陪跑，還會經過一個隧道，早晨陽光在隧道盡頭，跑起來特別有感。

葉啟伸說，參賽得獎跑者、鄉公所將大方送東河鄉盛產的晚崙西亞，全鄉7村鄉民也在沿線準備在地農特產及豐盛補給點心，讓跑者邊跑邊品嘗，並感受東河鄉民熱情、風土民情與山林景致。

這次賽事分全馬（42K）、半馬（21K）、小馬（9K）、迷你馬組（6K）。除報名的900名好手，還有不少人全家出動，6公里迷你馬首先衝線跑者高聖修說，路跑沿途風光真的很美、空氣清新，跑起來真的很舒服，超棒且難得體驗。