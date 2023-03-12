「全球FTC機器人大賽台灣區選拔賽」2月10日在高雄科工館舉辦，全國共32支隊伍參賽，而瑞祥高中「機器人研究社」首次參賽，就憑著初生之犢不畏虎的精神，一路完成7場賽程，讓這群機器人菜鳥受到評審青睞，奪下最佳激勵獎。

FIRST機器人競賽是由美國非營利性組織FIRST 主辦，組織每年針對世界性議題設計機器人比賽主題，在全球舉辦不同年齡層、共分為6個系列的機器人賽事，分別為FRC （14-18歲）、FTC （12-18歲）、FLL Challenge（9-16歲）、Explore（6-10歲）、Discover（4-6歲），各地選拔出國家代表隊後，便能參與4月份美國休士頓冠軍賽。

此次瑞祥高中由機器人研究社出戰，一天就完成7場賽事，雖然最終未取得出國資格，但因瑞祥高中社員在程式撰寫方面表現相當優秀，面對關卡都能完美克服，因此贏的評審們的青睞，奪得「最佳激勵獎」。

瑞祥高中機器人研究社長李承喆表示，為了此場比賽，別人還在放春節年假時，他們已回到學校展開一連串的集訓。雖然原本規畫的訓練時間是每天下午2時至5時，但大家早上9時就到校，幾乎每天都練到晚上6時，警衛來催促才收工回家。

指導老師陳哲仁表示，瑞祥高中「機器人研究社」雖然是FTC機器人大賽的「菜鳥隊伍」，但憑著對機器人的熱情與興趣，讓隊員們能熬過準備及訓練階段時的辛苦，最後獲得佳績。