不只西藥缺藥，新冠肺炎清冠一號讓世界看見，中藥去年看中醫人口成長40％，中藥物也跟著大缺，衛福部長薛瑞元今天宣布，中藥也要納入缺藥通報系統，未來無論是在原料藥、製成方式等不同面向的缺藥都要納入通報；此外也要「開源」，預計和農委會、經濟部跨部會合作，自產自銷，「自己的中藥材自己種」，也不排除到東南亞新南向國家，以契作方式合作。

中華民國中醫師公會全聯會今天舉辦國醫節活動，副總統賴清德表示，2019年國內通過《中醫藥發展法》，2020年通過，《中醫優質發展計畫》，盼優質中醫人才培育，健全中醫服務團隊，強化創新中醫科技醫療。2022年，政府再提出振興中醫計畫，這是由衛福部，國發會、經濟部、原民會所共同合作，中藥藥材主要來自大陸，很多農田休耕，可以自己自產自足中藥材，第二是中藥怎樣來做進一步研發。新冠疫情中藥清冠一號也發揮功效，希望未來中藥秉持同樣精神。

薛瑞元表示，全球在政治經濟影響下，從原料藥到最終端的產品，無論是中、西醫，藥物都出現嚴重缺藥問題，因此，已經要求中藥也要納入「防缺藥中心」通報系統。

薛瑞元指出，過去藥事法沒有講清楚，藥物有缺，通報根據的藥事法第27-2條，大部分僅針對西藥，但這次連中藥都缺藥的經驗發現，應該也要納入中藥，且這次防缺藥中心已經從原本食藥署拉高到部的層級，不應把範圍做小，只有西藥。

除了透過通報，以利及早因應調度外，另一方面，也可看看如何增加進口與生產，薛瑞元也表示，國內是否在供應鏈上可以有更多國產製造的空間，這部分將聯合農委會、經濟部來尋找。

薛瑞元表示，目前希望國內可以自己種植自產自銷外，也能分散貨源 在新南向國家也可以來合作，以契作方式合作，分散分險，這部分需要農委會的協助，若有成本問題，則由經濟部來協助，希望這一兩年就可以進行完成。

至於要種植哪些藥物？薛瑞元表示，目前要調查，風土氣候適合哪些藥材種值藥，進一步調查國外東南亞國家，是否有適合的土壤氣候 又有哪些可以契作。