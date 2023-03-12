本屆頭號熱門多明尼加「夢幻隊」12日在D組預賽登場，對戰另一支強敵委內瑞拉。多明尼加派出大聯盟賽揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）掛帥，但是阿坎塔拉64球只撐了3.2局失3分，多明尼加打線熄火，全場處於劣勢。終場委內瑞拉爆冷以5比1扳倒多明尼加。

此戰宛如美國大聯盟的內戰，投打對決幾乎都是大聯盟例行賽的場面。首局上，多明尼加的羅瑞格茲（Julio Rodriguez）、索托（Juan Soto）兩支安打搶回1分，委內瑞拉的桑坦德（Anthony Santander）第2局回敬陽春炮追平。

4局下，委內瑞拉無人出局滿壘，第九棒派羅塔（David Peralta）一支安打撈回兩分。6局下，委內瑞拉一壘有跑者蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），又是派羅塔揮出深遠的牆邊二壘打，蘇亞雷斯從一壘飛奔回本壘得分。8局下桑坦德敲出三壘打，後面蘇亞雷斯安打再下一城。

反觀多明尼加的豪華打線靜悄悄的，前8局僅有5支安打，主要靠著6次四壞球保送上壘，但總在關鍵一棒遭到三振或是擊出內滾。9局下最後機會，委內瑞拉阿瓦拉多（Jose Alvarado）登板關門，索托擊出二壘打，又藉著暴投跑上三壘，但還是無功而返。

多明尼加吞下首敗之後，未來情勢一下子變得嚴峻，將於休兵1日後對戰最弱的尼加拉瓜。波多黎各已在D組首戰9比1大勝尼加拉瓜。