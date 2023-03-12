基隆市有女子在路上騎機車，突然有一條龜殼花游出，緊急報警請求警消協助。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

影》機車上有蛇！騎到半路龜殼花竄出 女騎士跳車求救

基隆市一名鄧姓女子10日上午騎著機車出門，行經中正路、正豐街口時，突然發現機車竄出一條龜殼花，大驚失色，急忙將機車停在路中間，報警請求協助。警消急忙趕到現場，經過一番苦戰，終於將其捕獲。

據了解，鄧女家住在基隆市山區，10日早上，鄧女騎車準備出門，行經中正路、正豐街口時，突然發現有一條蛇從機車的前置物空間竄出，鄧女大驚失色，急忙將機車停在路上，跳下車報警求救。

基隆市警察局第二分局獲報後，立即派出安瀾橋派出所巡邏警員林楷哲、謝孟宸火速到場。員警到場後發現，機車上的蛇呈現黃棕色、頭部是銳三角形，認出是一條劇毒的龜殼花，也嚇了一大跳，迅速通報消防單位協助捕捉。

員警表示，因為事發在一大早，擔心若附近民眾若騎車行經，若刺激到龜殼花，讓牠攻擊民眾，後果不堪設想，因此急忙進行交通管制，指揮車輛繞過鄧女的機車。

消防單位趕到後，出動了捕蛇神器，只見龜殼花在鄧女機車上游走，從龍頭到踏板，再躲到機車引擎處。消防隊經過一番大戰，終於成功將龜殼花逮捕歸案，後續再轉送基隆市動保所。現場的員警見到龜殼花落網，也終於呼了一口大氣。鄧女見不速之客遭逮，也萬分感謝警消同仁的熱心幫忙。

員警表示，鄧女家附近就是山區，加上近日早晚氣溫較低，研判是山區的龜殼花貪圖機車引擎的餘溫，才躲在鄧女的機車裡。還好及時發現，也沒有太過刺激龜殼花，能夠順利排除。

警方呼籲近期天氣炎熱乾燥，蛇類也進入頻繁活動的季節，巧遇時首先保持距離，也不要嘗試自己驅趕或試圖消滅，應通報動物保護防疫所後靜待處理人員前往，也可播打1999、119或110專線代為聯繫權責單位至現場協助，以免讓自身陷入危險。