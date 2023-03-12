3月12日是植樹節，大陸全國綠化委員會辦公室12日發佈《2022年中國國土綠化狀況公報》顯示，2022年大陸完成造林383萬公頃，種草改良321.4萬公頃、治理沙化石漠化土地184.73萬公頃，統籌推進山水林田湖草沙系統治理，科學開展大規模國土綠化行動，取得明顯成效。目前整體森林面積達2.31億公頃，森林覆蓋率達24.02％、草地面積2.65億公頃、草原綜合植被蓋度達50.32％。

據中新網引述該《公報》指出，大陸科學綠化持續深入推進，去年印發《全國國土綠化規劃綱要(2022—2030年)》，展開造林綠化空間適宜性評估。全年完成人工造林120萬公頃、飛播造林17萬公頃、封山育林104萬公頃、退化林修復142萬公頃。新增水土流失治理面積6.3萬平方公里，打造生態清潔小流域496個。在7省區展開防沙治沙綜合示範區建設。

此外，《公報》中表示，2022年大陸城鄉綠化美化同步推進，授予26個城市「國家森林城市」稱號，讓國家森林城市數量達218個，並印發《「十四五」鄉村綠化美化行動方案》。全年完成公路綠化里程近10萬公里，鐵路線路綠化率達87.32％。沿河沿湖綠色生態廊道建設持續推進。

該《公報》也指出，在綠化品質和管理水準部分，去年全面落實天然林管護責任，使1.72億公頃天然林得到有效保護，完成國家儲備林建設任務46.2萬公頃。落實310家森林可持續經營試點單位，2023年試點任務面積17.2萬公頃。全年生產林木種子1634萬公斤，綠化良種使用率達到65％；展開林業碳匯試點市（縣）和國有林場森林碳匯試點建設。全面建立林長制，各級林長近120萬名。