睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊環台航訓抵達台南安平港，吸引大批民眾遠從全台各地前來排隊參觀。（洪榮志攝）

睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊環台航訓抵達台南安平港，吸引大批民眾遠從全台各地前來排隊參觀。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲在海軍左營後勤支援指揮部指揮官高志雄、敦睦遠航訓練支隊長朱惠民等人的陪同下登艦參觀。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲在海軍左營後勤支援指揮部指揮官高志雄、敦睦遠航訓練支隊長朱惠民等人的陪同下登艦參觀。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲在海軍左營後勤支援指揮部指揮官高志雄、敦睦遠航訓練支隊長朱惠民等人的陪同下登艦參觀。（洪榮志攝）

海軍敦睦遠航訓練支隊環台航訓在台南安平港開放參觀時，還安排海軍官校鼓號樂隊等精彩表演。（洪榮志攝）

因疫情睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊環台航訓，今、明兩天抵達台南安平港開放登艦，吸引大批民眾遠從全台各地趕來參觀。大排長隊的人龍，不僅將碼頭擠得水洩不通，連港外道路也出現等候進港參觀的人潮與車流。

來自新北市的黃先生說，當兵時曾經在左營軍港服役，經常看到各式艦艇，退役後仍十分懷念，因此每當海軍敦睦遠航訓練支隊開放參觀時，總是會把握機會。由於工作的關係，其他航訓港口的開放時間都不太方便，今天一大早4點30分左右，即帶著兒子從新北市出發到台南，來個親子一日遊。

「想不到軍艦這麼大」，家住台南的謝小姐則是首是登上軍艦，她難掩興奮的神情表示，家中沒有人在海軍服役，所以完全沒有機會登艦參觀。此次跟著幾位閨蜜一起來參觀，不僅感覺非常新鮮，也更了解國軍弟兄的辛苦。

台南市長黃偉哲也海軍左營後勤支援指揮部指揮官高志雄、敦睦遠航訓練支隊長朱惠民等人的陪同下登艦參觀，並代表全市185萬市民，歡迎海軍敦睦支隊環島演訓第二站抵達台南安平港。

黃偉哲認為，民眾對於我們的國防充滿信心；尤其對於海軍軍容的壯盛，以及紀律的嚴明都非常肯定，期盼藉著這個活動，民眾可以跟著敦睦支隊到處跑，一方面飽覽全台灣各地的風光，一方面也可以更深入了解敦睦支隊。

黃偉哲還指出，我們看到敦睦支隊光鮮亮麗的一面，但是他們在演訓時非常辛苦，不管是海軍官兵、海官學生，或是各級軍事院校的學生，他們也都跟隨敦睦支隊前來，其實都非常辛苦，因此除了給予高度肯定之外，也希望演訓活動一切順利，並學到很多航訓必要的知識。

海軍艦隊指揮部表示，今年的敦睦遠航訓練支隊，除有磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇外，還特別在旗艦磐石軍艦設置文宣館，展場分為「國家館」、「國防館」、「外銷產業區」、「藝文館」、「新創產業區」、「觀光區」、「精品區」、「海軍映像區」等8個區域，介紹國家先進科技、台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果，並安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及陸戰莒隊等精彩表演。