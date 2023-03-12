針對國民黨2024年總統提名佈局，黨主席朱立倫（中）12日出席國民黨總理孫文逝世98週年紀念日獻花活動後表示，現做的每一件事，如「親美、友日、和陸」，都是做球給主要的候選人，現在正徵詢前輩、縣市長、立院黨團等，凝聚共識，絕對不能拖，會在最適當時程提出最強候選人。 (陳怡誠攝)

國民黨2024總統人選仍未明朗，國民黨秘書長黃健庭日前表示，國民黨主席朱立倫不會將納入自己民調，此舉是否代表做球給新北市長侯友宜？朱立倫強調，自己從頭到尾態度一致，無私無我、放下自我考量，堅持一切以黨為主、以勝選為目標，做為黨主席與總教練，所做每件事都是做球給主要候選人。

朱立倫今赴國父紀念館向總理銅像獻花致敬受訪時表示，他前兩天拜會前主席吳伯雄，吳伯雄的態度就是堅持這樣的一個精神，國民黨才能夠在2008年重返執政，現在一定要團結一切可以團結的力量，無私無我放下自我；他也會堅持這樣的一個基本態度，國民黨才能夠團結勝選。

對於民調不列入自己，所以是要當總教練，做球給新北市長侯友宜嗎？朱立倫指出，作為國民黨主席、國民黨的總教練，最重要就是讓國民黨走對的路、提對的人，才能夠團結大家，所謂走對的路，包含「親美、友日、和陸」，他做的每一件事，都是做球給國民黨所有的人，尤其是做球給主要的候選人，「這是我應該要做的」。

朱立倫呼籲，尤其近期看到太多謠言、太多不實傳聞，他一再強調，謠言到此為止，不要再有製造任何謠言，不要再有任何破壞團結的舉動，這樣才能團結勝選。

對於總統大選的時程訂何時出爐，朱立倫強調，現在正在努力徵詢前輩、縣市長、立院黨團和意見領袖，凝聚大家共識，決定用什麼樣的方法是最好的，他也重申多次「絕對不能拖」，一定會在最適當的時程提出國民黨最強的候選人。

至於與民眾黨主席柯文哲合作的「藍白合」是否有譜？朱立倫認為，單靠國民黨力量不可能贏，要團結一切非綠力量，包括藍色、白色和其他顏色，希望大家團結在一起，當然每個政黨有想法和策略，他都尊重，但最後為中華民國好、為台灣好，讓民眾過好日子

朱立倫也不排除跟民眾黨在立委提名合作的可能性。朱強調，國民黨有黨的規章制度，現在進行相關提名作業，但是在部分的一些地區一定會有考量，也彼此相互尊重，最後整合團結在一起。