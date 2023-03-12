地方仍盼為媽祖婆蓋個新家。（張毓翎攝）

信徒已集資約700萬元，將廟宇主結構體完成，但是外觀、內部結構等工程仍是條漫漫長路。（張毓翎攝）

居民4月1日將徒步回祖廟進香，希望藉此把各地信徒凝聚一起，早日一圓百年建廟的心願。（摘自下營茅港尾瓦磘庄北興宮臉書／張毓翎台南傳真）

台南市下營區茅營里的瓦磘庄有一尊黑面三媽，居民稱之為「瓦磘媽祖」，迄今有百年歷史，雖然沒有建廟，卻受居民愛戴、輪值祀奉，不過地方仍盼為媽祖婆建廟，但瓦磘庄的住戶不到20戶，小小村庄要蓋一間廟宇不容易，居民4月1日將徒步回祖廟進香，希望藉此把各地信徒凝聚一起，早日一圓百年建廟的心願。

追溯瓦磘媽祖的信仰起源，據當地耆老洪山知口述，百年前先祖因水患來瓦磘庄開墾，也將媽祖遷居至此定居，與黃姓族人開始共同祭祀至今已有7代。瓦磘媽祖沒有建立廟宇，現由洪姓、黃姓族人採爐主制請回家供奉，也因駐駕在民宅，與居民生活緊密相連，成了信徒心中最親民的媽祖。

地方仍盼為媽祖婆蓋個新家，請來當地法師洪輔家為廟宇命名「瓦磘庄北興宮」，2020年洪山知的女兒洪饁捐地後，開始規畫籌畫，讓這小小村庄的百年建廟大業邁入一個重要里程碑，信徒已集資約700萬元，將主結構體完成，但是外觀、內部結構等工程仍是條漫漫長路。

北興宮管理委員會表示，瓦磘庄目前家戶數不到20戶，居住人口可能僅20、30人，即使如此，只要有祭典活動，許多住在外地的晚輩都會回來幫忙。目前建廟經費缺口達2000萬元，然而建廟本來就並非一蹴可幾的事，尤其在他們人口數極少的村庄，更是一大的挑戰，但相信一步一腳印，最終必能達成目標。

北興宮近年也恢復徒步進香的傳統，第一年雖然只有70多人，但庄民輪流扛著籐轎徒步50公里，最終順利抵達笨港天后宮謁祖；隔年，原先認為不可能完成這項旅途的人也因這份感動而加入，而今年參加人數已達近300人，許多庄民對進香活動很期待，也期待透過活動凝聚信眾，一同祈福完成百年建廟大業。