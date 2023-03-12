台灣出生的凌友詩今年大陸全國兩會由原本香港全國政協「轉跑道」，成為香港全國人大代表，她在北京接受香港電台專訪時表示，對於台灣殺人案嫌犯陳同佳赴台自首一事目前陷入膠著，凌友詩說，若下次台灣大選由國民黨勝出，可按人道和法治角度處理事件，或可用非官方的方式讓陳同佳到台灣受審。

凌友詩表示，她目前仍然擁有台灣地區戶籍，2019年因為大陸全國政協身份被台灣當局罰款，目前成為全國人大代表，相信未必能入境台灣。但她說，仍會推動在港的不同台胞團體參與大灣區活動，或非政治性的論壇，推動大陸和台灣地區交流。

在兩岸關係方面，凌友詩說，由剛卸任國務院總理李克強的政府工作報告可見，大陸仍然希望可以和平統一台灣，但遭到美國等西方國家阻撓。她認為台灣民眾要看清楚現時形勢，明年初台灣地區領導人選舉和立委選舉，要嚴肅看待，提醒他們選出的人會有象徵意義。

另外，凌友詩今年在大陸全國人大會議上，提出讓香港公務員到大陸掛職歷練，特別是政務職系的公務員，讓他們更了解大陸國家政治體制；她又建議在香港興建孔廟承傳文化。