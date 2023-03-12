《嘉義國際藝術紀錄影展》今年邁入第十週年，累積成果豐碩。嘉義市長黃敏惠（右4）、藝術總監黃明川（右5）11晚與國內外嘉賓齊聚一堂開幕。（鄧博仁攝）

《嘉義國際藝術紀錄影展》今年邁入第十週年，累積成果豐碩，11晚播放開幕片《劃界》。（鄧博仁攝）

《嘉義國際藝術紀錄影展》今年邁入第十週年，累積成果豐碩，11晚播放開幕片《劃界》。（鄧博仁攝）

嘉義國際藝術紀錄影展11日晚上開幕了，今年的嘉義藝術紀錄影展主題是《自覺又包容》。嘉義國際藝術紀錄影展走過10年，藝術總監黃明川表示，藝術創作就該做出沒有人做過的事，而嘉義國際藝術影展同樣也是做到別人做不到的事。在選片方面，絕不選「二輪」的片單，更不會選三大影展播放過的影片，「任何一個小角落都可以走在最前面，嘉義國際藝術影展選片就是著重在創新、有觀察力、前衛，社會性等表現手法及議題上。」

開幕當晚，嘉義市長黃敏惠開心的表示，很高興這麼多人因為藝術而放棄今晚開打的棒球經典賽，前來參加嘉義國際藝術紀錄影展開幕，「藝術贏得千秋」。她更打趣的說，今天這麼多國家的大使及貴賓來嘉義參加開幕，並不是因為我黃敏惠而來，而是因為藝術及嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川而來。與會嘉賓包括捷克經濟文化辦事處副代表 Jakub Kopecký 、瑞士商務辦事處處長梁瑞德Reto Renggli、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Martin Torres、巴西商務辦事處首席秘書Tiago Almeida等人蒞臨開幕放映會。

今年影展規劃六大單元：「邊界被飛翔」、「慾望無終點」、「遠離表象」、「世間爆發力」、「三分鐘影片大賽精選」及「捷克文藝真情」，邀請蘇匯宇導演、翁煌德及楊元鈴三位擔任客席策展人，策劃當代東歐藝術短片、回顧歷史電影藝術紀錄長片及1970年代前衛藝術電影，為影展增添更多主題與對話作品。共有瑞士、捷克、巴西、墨西哥、英國、俄羅斯等17國，總計有53部長短片參展，作品中包含8部世界首映、16部亞洲首映、10部台灣首映及7部影展首映。

為擴大藝術跨領域交流，共舉辦三場藝術論壇／主題演講。第一場專題論壇已於12日開幕前舉行，主題是《表演湧現新歷史》，邀請了在台灣知名的劇場－金枝演社、阮劇團及差事劇團現身說法，三個有特色的劇團，都將庶民文化、民眾戲劇帶到現代的劇場表演中。第二場將於18日舉行，邀請國立台灣科技大學副教授，常用設計的角度探討社會議題，同時也是知名設計師的李根在老師，主題演講《設計之社會力量》。最後一場專題論壇於26日舉行，邀請陳永賢、許懿婷及劉曉蕙3位導演以《身體宛如批評家》為題，講述在行為藝術創作的概念及想表達的意象。

同時此次影展也特別為喜愛攝影的同好，規劃了由馬立群導演執導的《自身像2》，自去年的「有影台灣自身像」播映後，今年再度於影展推出《自身像2》，共集結了4位不同世代攝影創作者的生命故事，包括楊順發，許震唐，李立中與彭一航。

在2014年，以畫都為名的嘉義市，將2013年「陳澄波日」活動的「藝術家影展」轉型為「國際藝術紀錄影展」，成為亞洲此類電影節慶的第一次。希望影展一方面著重於紀錄片呈現的真實與存在，而非劇情片的戲劇與娛樂，另者，直接向觀眾展現難得碰觸的藝術內在與事件，來達成更廣泛、更直指核心的雙重溝通。

走過10年，今年影展焦點國家是捷克，有身分認同、尋覓藝術人才、自我發掘及音樂家傳記等五部捷克藝術紀錄片。

市長黃敏惠更肯定的表示，嘉義國際藝術紀錄片影展這10年不管疫情多嚴峻，沒有停辦過任何一場，以充滿省思、自信與胸懷的目光，持續匯集藝術能量。更讓嘉義人認識更多國際的大小事，也讓國際走進嘉義認識嘉義。這10年雖走的不容易，但看到嘉義逐漸發光發熱，她有滿滿的感動與感恩，「謝謝大家支持，才能成就這10年。」

嘉義市文化局長盧怡君致詞時肯定藝術總監黃明川這10年來累積了這麼豐厚的國際交流，「藝術紀錄片的影響力和價值在現今社會中越來越受到重視。紀錄片不僅可以呈現藝術家的創作歷程和思維，也可以深入了解社會和文化的議題，啟發人們對於世界的思考和理解。」

藝術總監黃明川在最後用肯定的語氣說「我們堅持做了10年，我們還沒抵達，也沒有放棄，還要繼續」，嘉義市議會議長陳姿妏則表示，這個起源於「陳澄波日」的「國際藝術紀錄影展」辦得風光10年，這是所有嘉義人的驕傲。

「2023嘉義國際藝術紀錄影展」於3月11日起至3月26日期間，每週六日於嘉義市立博物館放映室進行放映，教育推廣場次則於嘉義舊監宿舍群（矯正塾1921）以及勇氣書房巡迴放映，所有場次皆免費入場。