新北市日前推出技職教育政策白皮書，將2023年訂為技職教育國際化元年，以4年8億元加倍經費支持優秀技職師生邁向國際。樟樹國際實中掌握人才培育世界趨勢，透過教育部及新北市教育局牽線媒合，與越南IGC (Institute of Global Citizenship)教育集團簽訂MOU締結姊妹校，讓技職教育國際化，向前跨越一大步。

IGC 教育集團執行長楊淑齡日前率團隊，親赴樟樹國際實中交流參訪，她表示，旗下共有25所教育機構，含幼兒園、小學、國中、高中及職業訓練中心，擁有完整的教育體系，致力於營造高品質的雙語教學環境。

教育局長張明文參與簽約活動於線上致詞，他表示，兩校皆放眼全球，推動國際教育，便是此次簽訂姐妹校的契機。教育局支持與肯定跨國教育合作，與國際好朋友，一起努力讓教育更好。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，「技職教育國際化」將讓孩子具備國際競合力，本次結合新南向政策，與越南IGC教育集團合作，開啟教師、學生、教材實質互惠交流，讓孩子具有國際宏觀視野與文化理解力。