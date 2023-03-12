英國《每日電訊報》（Telegraph）11日晚間（當地時間）報導，英國新版《安全、國防與外交政策問題綜合評估》報告已經更新，將列入中國大陸對台灣構成的威脅。

報導指出，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將在13日發布「更新的」文件，將試圖在對中國大陸「令人擔心的」行為採取更強硬的態度，與保持某些領域合作之間取得平衡。

據悉，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，該報告將設定目標，重建英國軍隊的作戰能力。同時，它也會將中國大陸持續具侵略性的外交方針立場列入考量。

儘管台灣近年來面臨中國大陸的壓力增加，但原本的英國《安全、國防與外交政策問題綜合評估》對台灣隻字未提而遭受批評。報導指出，英國政府將修訂文件並把台灣列入其中，以回應考量。

前英國首相特拉斯（Liz Truss）曾承諾將「重新塑造」英國的外交政策，並重新審查《安全、國防、發展與外交政策綜合評估》報告，該文件確定了英國未來10年的外交和國防優先事項。她曾計畫宣布中國大陸對英國國安構成「威脅」。