大陸今年政府工作報告把擴大國內需求放在經濟工作首位，並增加城鄉居民收入，被問到是否表示還有個稅起徵點的提高空間，大陸全國政協委員、中國財政科學研究院院長劉尚希認為，個稅起徵點要從整體來考慮，現在交個人所得稅的人在勞動力人群的占比估算不到10％，認為要擴大內需的戰略重點在於增加農民收入，並推進城鎮化、農民市民化來創造新的消費場景。

據每日經濟新聞引述劉尚希進一步說明，透過數據顯示，當農民到城市裡變成農民工，消費可以擴大30％；從農民工變為真正的市民，消費又可以擴大30％。因此，農民市民化的過程，其實就是消費與內需不斷擴大的過程。從擴大內需角度來說，這是一個非常重要的路徑。

劉尚希表示，實現城鄉一體化發展，讓更多農民成為真正的市民，既是人的現代化過程，是農民的現代化過程，也是擴大內需、拉動經濟增長、實現供給需求良性迴圈的過程。因此想要擴大消費，不能只關注短期措施，且從短期來看，也很難大幅提高農民消費水準。