72歲鍾姓老翁日前到高雄小港區一家銀行辦匯款，因金額高達50萬，行員關心提問察覺有異報警，警網趕抵，鍾告知因老屋要翻新，匯款給裝潢公司，但卻未曾實際接觸對方，警方研判可能是詐騙集團教的「話術」，經2名員警輪番勸阻後，他才取消匯款。

小港分局漢民派出所7日上午接獲銀行報案，稱有一名男子疑似遭詐騙，警員立即前往，經了解，72歲鍾姓老翁告知警因房子老舊須裝潢，經友人介紹裝潢公司，雙方都已LINE通訊軟體溝通聯繫，但該公司人員確曾未露面，卻是先要求鍾男先匯款新台幣50萬元至該公司所提供的帳號。

雖然該帳戶並未被警示，但行員直覺有異，該名老翁也不願提供雙方對話讓員警進一步了解，研判可能是近期詐騙集團為規避行員及警方關懷詢問，假冒裝潢業者，藉由引導民眾以「裝潢費」「工程款」等用途，至銀行匯出鉅額款項。

「詐騙機率大！」，2名員警勸也苦勸鍾姓老翁：「不要浪費錢，如果是單純住家要裝潢，至少要找到人，或是到實體店面，就怕你辛苦存的錢，沒幾秒就轉給別人了！」，經一番解說後，老翁才打消匯款念頭後離去。