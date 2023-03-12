新北一名古姓男子一人分飾兩角，先是假冒視訊陪聊業者，透過臉書私訊國中少女，誆稱只要與「科技業大老闆」聊天，10分鐘就能賺4千元，接著又自導自演假冒客戶，要她脫衣視訊，否則就報警要她退還「開通費」，甚至強逼她在鏡頭前自慰；法官依以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，合併處有期徒刑7年6月，古男上訴到二審被駁回。

據判決書指出，古男以「朱欣怡」之暱稱在臉書通訊軟體聯繫Ａ女，佯稱可提供視訊聊天之工作機會，10分鐘即可獲取4000元報酬，使Ａ女陷於錯誤，同意加入，旋即改以另一暱稱「成」以LINE通訊軟體帳號，向Ａ女自稱是客戶，已支付視訊聊天之酬金4000元，要求Ａ女脫衣全裸與其進行視訊，並向Ａ女恫稱如不聽從，即需返還酬金，否則將報警處理，Ａ女心生畏懼而配合，過程中並依古男之要求自慰。

古男到案後坦承「朱欣怡」、「成」都是他，自己主要是想要嚇Ａ女，讓她認為這個工作是真的，是他自導自演，讓Ａ女在視訊過程中脫衣做猥褻動作給他看，事實上並沒有交付過4000元報酬，在視訊的時候看得出Ａ女是未成年人，Ａ女也有說當時是就讀國中。

法官勘驗2人對話紀錄，Ａ女曾詢問「朱欣怡」工作內容，「朱欣怡」答稱：「視訊陪聊，跟一些科技業對啊老闆大」、「一單10分鐘，一次基本4000台幣」等語。

古男再以暱稱「成」發送訊息告知Ａ女：「這平台是18禁的欸」、「你沒有搞清楚就來接？」、「那你還要接？不要的話就退我開通費」、「4000開通費」等語，Ａ女不得已才稱：「接完好了」、「因為我沒錢可以匯」。

古男進而利用Ａ女恐懼之狀態，發送訊息：「純聊天？」、「那你退我錢吧」、「我要找聊天我還來這幹嘛」、「你得馬上還我啊」、「我沒打算等你好嗎」、「你不還我就叫客服幫我報警處理」等語，脅迫Ａ女以脫衣全裸方式視訊，並在過程中依其要求自慰。

法官審酌古男為滿足自己性慾，以詐術及脅迫方式使Ａ女製造猥褻行為之電子訊號，復對Ａ女恐嚇取財未遂等犯罪動機、目的、手段，與造成Ａ女身心傷害等所生危害程度，並考量古男坦承犯行、因Ａ女無調解意願；法官依以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，合併處有期徒刑7年6月，古男上訴到二審被駁回。

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