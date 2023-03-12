嚴賢璟劇中剛生產完就發現遭背叛。（中天娛樂台提供）

嚴賢璟劇中遭未婚夫韓基雄背叛。（中天娛樂台提供）

嚴賢璟與車瑞元再度合作。（中天娛樂台提供）

由嚴賢璟、車瑞元、吳丞芽、韓基雄主演的韓劇《第二任丈夫》，13日起每周一至周五晚間6至8點在中天娛樂台播出。該劇講述嚴賢璟飾演的奉善花面對未婚夫韓基雄劈腿外遇他的上司，她唯一的親人奶奶過世，還被栽贓殺人的罪名入獄，種種打擊之下，讓她決心展開復仇。不有別於一般復仇劇角色設定，「奉善花」性格隨和開朗愛打抱不平，這樣的角色魅力就是吸引嚴賢璟接演的原因之一；相較於劇中角色，嚴賢璟本身的個性是遇到壞事會默默忍受的類型，「所以每當我到片場演戲時，感覺壓力得到了釋放！」

嚴賢璟劇中剛產下兒子，準備與初戀情人結婚，在準備迎來人生最幸福的階段時，卻親眼看到未婚夫劈腿女上司；當被問到現實生活中「看到男友劈腿」、「被男友抓到劈腿」哪一種狀況比較好時，嚴賢璟充滿糾結：「我覺得被抓到更好，看到感覺壓力好大，我無法想像！」

雖然劇中情路坎坷，但嚴賢璟本人對婚姻很有憧憬，「我真的很想結婚！組成美好的家庭，希望有個永遠站在我這邊的人」，更透露18年來始終如一的目標就是結婚。從未傳出緋聞的她，坦然表示其實有暗戀對象，但不清楚對方是否知道，「我表現得不怎麼明顯，很少聯絡他」，她更大膽告白：「希望我喜歡的那位能是我未來的老公！」

「童顏美女」嚴賢璟過去曾演出《被告人》、《馬醫》、《捉迷藏》、《秘密的男人》等多部熱門韓劇，出道18年的她，美貌依舊，完全看不出已36歲，近日她更在綜藝節目談及與Super Junior金希澈合拍的作品《彩虹羅曼史》，回憶起當時兩人的吻戲，金希澈自曝當時拍攝吻戲NG很多次，嚴賢璟立馬吐槽：「他（金希澈）不太會親！」更直說一開始以為金希澈是瘋子，有一次接到金希澈的電話，電話一接起來金希澈就說：「接到Super Junior金希澈的電話如何？」兩人的互動也展現好交情。

嚴賢璟在《第二任丈夫》除了和韓基雄共譜初戀情緣，更與車瑞元有感情線發展，過去兩人曾在《清日電子李小姐》合作過，此次再度合作相當開心，車瑞元表示，首次合作時兩人劇中沒有感情發展，「時隔兩年再次合作，能夠一起拍愛情劇，感到很高興」，對於再次重逢，嚴賢璟也很期待，更希望透過這部劇，一解當時兩人沒有發展感情線的遺憾。