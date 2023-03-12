為慶祝中華隊於世界棒球經典賽擊敗義大利取得首勝，台北市議會吳志剛辦公室主任、台北市青年工作委員會總會長滿志剛昨（11）日中午發放1000顆雞蛋，竟因此遭網友出征，但其實民進黨基隆市議員張秉鈞，8日才剛發了5000顆蛋。

因中華隊首戰輸給巴拿馬，接下來需背水一戰才有機會晉級，滿志剛因此在臉書發出祭品文，若擊敗第2戰義大利就發放1000顆雞蛋，後續也馬上兌現承諾，在11日中午找來國民黨台北市議員徐巧芯一起發雞蛋，並邀請民眾繼續為中華隊加油。

不料此舉卻引起部分網友不滿，在滿志剛臉書留言嗆「原來屯（囤）了1000顆蛋啊」、「原來蛋都在這，難怪大家買不到蛋」、「就是你讓大家都買不到蛋」、「所以說根本不缺蛋嘛」、「這麼厲害喔，那國民黨靠北缺蛋是靠X個屁啊？」

其實缺蛋問題早已席捲全台各縣市，接獲民眾陳情買不到蛋的張秉鈞，日前就與友人集資購買，最終募集了5000顆雞蛋，在8日上午進行發放，並說會「繼續募集所缺乏民生物資，幫助到更多需要幫助的市民朋友。」