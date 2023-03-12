中華隊先發投手陳仕朋。（鄭任南攝）

中華隊12日打到最後關卡，迎戰強敵古巴，派出先發投手陳仕朋，打線繼續複製前一場的成功經驗。只要獲勝就可以拿下小組第1，避開B組強敵日本隊，如果落敗就是淘汰，也就是中華將士的背水一戰。古巴隊派出本季效力樂天桃猿的新洋投雷法（Elián Leyva）。古巴首局就打下4分，暫以6比0領先中華隊。

此戰由中華隊先攻，首局林立挨觸身球上壘，林子偉四壞保送攻佔得點圈，可惜張育成、吳念庭都遭到三振無功而返。首局下古巴的大聯盟選手孟卡達（Yoan Moncada）敲出二壘打，後面羅伯特（Luis Robert Jr.）趁失誤跑上一壘，戴斯派耶（Alfredo Despaigne）一棒擊出二壘打掃回兩分。後面阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）追擊一發中外野全壘打再添兩分！

2局下，古巴又攻佔了一三壘，桑托斯（Roel Santos）打成內滾野手選擇，趁機跑回第5分。先發投手陳仕朋退場，陳冠偉登板中繼。孟卡達在兩出局之後轟出陽春炮，進帳第5分。幸虧捕手鞏冠前面抓到了盜壘的跑者，否則就是兩分炮了。

3局上古巴投手雷法出狀況，被主審懷疑偷用外部物質以增加對球的抓握力，最後雷法「身體不適」提前退場，羅梅羅（Miguel Romero）登板中繼。