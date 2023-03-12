許多人常因吃太鹹導致水腫，營養師廖敏涵指出，水腫所造成的體重差可能達1公斤以上。不只吃太鹹會導致水腫，蛋白質不足也可能有水腫狀況；建議增加攝取高鉀食物，例如蔬果、澱粉，促進鈉的排出。

廖敏涵在臉書「Ruby兔子／營養師」粉專發文教大家如何辨別水腫，首先找到小腿前的脛骨旁，用手指往下按壓約2秒，隨後將手指放開，如果沒有馬上回彈，且下陷0.1至0.2公分，可能就是水腫。

廖敏涵指出，水腫的原因相當多，非疾病性的水腫，改變飲食、生活習慣即可改善；至於疾病造成的水腫，則要控制好病情、對症處理才能改善。

廖敏涵教大家透過飲食方面改善水腫，包括降低鈉（鹽）的攝取量、增加高鉀食物的攝取（蔬果、澱粉）、攝取足夠蛋白質、留意貧血問題、避免酒精及含糖飲料。另外也可透過運動、按摩、穿彈性壓力襪預防水腫。

不少人擔心喝太多水會水腫，廖敏涵強調，「水腫反而要多喝水才對！」每天喝2000至3000毫升的水並不會造成水腫，會造成水腫大多是因體內鈉過多，應該多喝水幫助身體將鈉排出體外。