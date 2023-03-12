台灣面臨缺蛋問題，新北汐止一名女網友表示，今上午和孩子為了雞蛋跑遍家附近的超市，好不容易在超商買到最後2盒蛋，將其放在腳踏車車籃，再進入超商買東西出來，2盒雞蛋就被偷了，讓她不敢相信這樣的事情竟會發生在台灣，她報警後員警說願意協助她再買2盒雞蛋，她無奈拒絕說「請員警幫忙買蛋是浪費警力吧！」

原PO今（12）日於臉書社團《汐止集團》指出，上午和孩子跑遍家附近的超市，包括全聯、家樂福、中興市場、美聯社等都沒有買到蛋，後來在超商才幸運買到最後2盒雞蛋，她把買好的雞蛋放在腳踏車籃中，想起漏買東西，又再度進到超商，出來看到車籃空空如也，驚覺剛買的雞蛋被偷了，直呼「我的天啊！這是台灣，這是台灣，我真不敢相信啊！」

原PO當下立刻打電話到派出所報警，員警說該超商附近沒有監視器，雖然無法知道是誰竊取她的雞蛋，但可以協助她再買2盒蛋，她聽完立刻拒絕，「是我自己沒用，請員警幫忙買蛋感覺是浪費警力吧！」

貼文吸引網友討論，「天啊！雞蛋竟然比腳踏車值錢」、「現在什麼東西放在機車上都會被偷啊！我以為大家都知道」、「好歹也有留一盒吧！這個賊太貪心了」、「這一定要報警，不能讓偷的那些人心存僥倖」、「現在蛋很珍貴，連好市多推車裡還沒結帳的蛋，都會被偷了，何況是結完帳的蛋」。