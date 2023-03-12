2023第五屆世界棒球經典賽開打，中華隊昨成功以9比5擊敗荷蘭隊後，今中午12時將對上古巴隊，力拚前往東京的門票。身為資深棒球迷的立委傅崐萁，今在臉書發出祭品文表示，「如果今天中華隊贏下古巴，我就發放500杯珍奶慶祝！」邀請縣民一起為中華隊加油。

傅崐萁表示，中華隊今中午將對上強敵古巴，「這場比賽，我們一定要贏！」，才能夠晉級到複賽。身為資深球迷加1日飲料店長的他，一定要獻上「祭品文」，若今天中華隊贏下古巴，他將就發放500杯珍奶慶祝！邀請大家一起為中華隊加油！