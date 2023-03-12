ALL IN 5昨舉辦首場售票演唱會。（必應創造提供）

ALL IN 5昨舉辦首場售票演唱會。（必應創造提供）

ALL IN 5昨舉辦首場售票演唱會。（必應創造提供）

男團ALL IN 5昨（11日）舉辦首場售票演唱會「PRINCE」，開場與10名舞者不間斷唱跳〈PRINCE〉、〈尋找危險〉等歌，尖叫聲爆棚讓5人直呼「好爽」。ALL IN 5在台上「肌」情爆發、ㄎㄧㄤ話連連，各自solo的唱跳橋段更突破心防展現新面貌。安可神秘彩蛋找來5位星媽錄製「疼兒真心話」，母子親情噴發真摯感人，讓5人再也壓抑不住情緒男兒淚齊飛。

5人不僅大秀高難度「椅子舞」、上演「女歌手致敬」橋段，「肌肉擔當」的哲瑋也信守承諾，為答謝演唱會B區完售，他在詮釋偶像潘瑋柏饒舌熱曲〈Coming Home〉時猛力脫下紅色皮衣，上身全裸露出結實6塊腹肌，哲瑋笑說：「好像牛肉場喔！之前為練肌肉，每天得灌6000C.C的水脫水，最可怕的是剛必須在30秒內『脫光』換裝，全身是汗緊黏衣服好難脫，差點嚇死。」

安可時，現場播放公司事前秘密準備的彩蛋影片，預先錄製5個媽媽談兒子，不論是心疼傑銘報喜不報憂練舞練到氣喘發作作，或不忍美食主義哲瑋節食時萬分痛苦、承恩曾邊騎車邊打給媽媽深怕累到睡著、柏安被發現鞋墊因瘋狂練舞徹底破裂，都讓星媽眼眶泛紅，也讓台上5人忍不住落下男兒淚。最愛哭的傑銘先發難，感謝家人每場演出都從屏東開車北上支持；哲瑋也哭著說：「努力雖不代表能成功，但還是得努力過才知道會怎樣，謝謝家人都陪在我身邊！」

鮮少落淚的裕城哽咽表示：「謝謝同學和家人都來了，雖然我因為很自卑，但你們一直支持著我。」隊長承恩則哭倒在哲瑋懷中：「我很想讓爸媽過好日子，但我現在還沒有錢，希望能早點有能力讓爸爸退休享福。」最後柏安也向媽媽道歉因太累常發脾氣，爆料：「我阿公阿嬤今天從雲林來，阿公還為了來演唱會訂製一套西裝。阿公！你今仔日揪緣投（帥氣台語）！」整場演出笑淚齊飛，在溫馨感人氣氛下圓滿結束。