2023世界棒球經典賽昨晚中華隊以9比5打敗荷蘭，掀起全台棒球熱，台中新聞局長鄭照新貼出超過5000人擠進台中市政府前廣場一起看比賽直播的盛況，人潮滿到台灣大道一側，畫面震撼網友。

鄭照新在臉書表示，這兩天「有沒有票？」幾乎成了問候語，但來台中為中華隊加油的人，買不到票沒關係，可以來台中府前廣場直播派對，超大螢幕身歷其境。昨晚經典賽中華對上荷蘭，市府廣場大螢幕轉播，現場加油群眾沸騰滿點，人數破5千人，幾乎滿到台灣大道一側，比10日2千人更多，歡呼聲連旁邊的百貨區群眾都聽得一清二楚。其中有不少是遠從台北等地來看球的外縣市民眾。

5000人擠進台中市政府前廣場一起看中華隊比賽。（翻攝自鄭照新FB）

鄭照新表示，雖然沒買到票在球場觀賽，也要來台中，府前廣場絕對是全國除了洲際以外，最接近「親臨現場」體驗的觀賽場地，感受主場城市全程加油的威力「中午中華對古巴，一起大聲為中華隊加油！」

照片曝光後，網友們看到台中市府前擠爆5000名民眾一起為中華隊加油，紛紛感動留言：「盛況空前呀！寫下歷史的一刻」、「棒球的熱情又回來了！」、「跟跨年一樣，台灣好棒、前進東京」、「這就是台灣人最可愛的地方，團結一致加油聲嚇傻外國人！」