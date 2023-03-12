59歲章小蕙過去曾以藝名「章蓉舫」出道，但她最受矚目的是和「阿B」鍾鎮濤的一段婚姻，港媒報導，近年她將事業重心移往大陸，並轉戰自媒體領域，當起了美妝KOL，不時拍片分享護膚及保養心得，成功吸引大批粉絲關注，她素顏也成為焦點。

日前章小蕙分享了一段卸妝影片，首次曝光自己的素顏狀態，如影片中所見，章小蕙穿著隨興，透露自己剛結束10個小時的拍攝工作，所以臉上還帶著濃妝，她一邊示範卸妝並笑稱自己有「仔細症」，別人最多是雙重卸妝，但她自創的「七重卸妝法」足足有七個步驟，令人嘆為觀止。

章小蕙相當凍齡。(圖/章小蕙小紅書)

經過一系列的卸妝過程後，章小蕙的素顏逐漸展露在大家眼前，從畫面中來看，妝前妝後相差無幾，皮膚白滑緊緻，晶瑩剔透，幾乎看不見歲月痕跡，難以置信她已經59歲。對此，網友紛紛留言表示相當羨慕。

事實上，章小蕙最知名的過往是她與鍾鎮濤的婚姻，原本才子佳人的組合令人稱羨，當年還辦了一場極盡豪華的婚禮，後來兩人感情破裂，離婚後3年阿B申請破產，而家境優渥的章小蕙後來霸氣拋下金句：「飯可以不吃，衣服不可以不買」，寧可向法院打官司，也不願申請破產，2003年官司迎來勝訴。據港媒綜合報導，斷開阿B之前，她與已婚陳曜旻過從甚密發展婚外情，2人更不避謙，經常高調出席公開場合，而男方離婚後和章小蕙戀情僅維持7年就告吹還申請破產。