由於台北市民權大橋下陷30公分正進行改建工程，位於下方的輸水幹管必須遷移，卻會使內湖用戶需連續停水2日以上，為避免施工影響用水，台北市自來水事業處改採日本「不斷水工法」增設蝶閥，讓內湖5萬用戶免於停水之苦。

台北市自來水事業處科長曾景良說明，民權大橋即將在7月遷移1000mm輸水幹管，該幹管每日從松山輸送6萬5000噸水量至內湖區，若採取一般工法，勢必連續停水2日以上，嚴重影響內湖地區5萬戶用水品質。

他指出，為了不讓遷移工程影響民眾用水，北水處從2月中開始實施不斷水工法，目前增設蝶閥完畢，正在路面復原，預計15日全部完工，未來該處即可由此蝶閥操作調度供水，確保內湖地區民生用水及商家正常經濟活動。

北水處強調，在服務型政府理念下，北水處以用戶角度思考如何將工程做得更好，雖然增加1200萬元經費，卻能降低工程施工對民眾用水的干擾。目前已在台北市各重要輸水幹線，陸續完成二十餘處幹管不斷水施工，逐步完善自來水管網建設。