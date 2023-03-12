蛋荒在擴大，連鴨蛋也撐不住，國民黨立委王轟為強調，不只鴨蛋要到中秋節才會減緩，豬價昨再飆新高，芒果也遇嚴重缺水，行政院長陳建仁口中很好的主委，有多少斤兩相信大家都看在眼裡，做不來就換人，農委會主委陳吉仲應該知所進退，別再繼續戀棧這不到一年的主委位子了。

王鴻薇表示，行政院長陳建仁才大讚「陳吉仲是很有承擔，而且做得很好的農委會主委」，然而才沒過幾天，各種問題通通浮上檯面，前幾天陳吉仲自己才說要國人買鴨蛋，鴨蛋馬上大漲價給主委難看。

王鴻薇說，根據中華民國蛋品行銷發展協會昨日表示，因部分商家改用鴨蛋，加上端午節需求，今日起鴨蛋產地價、批發價每台斤同步漲價，一路要到中秋節才會減緩。

王鴻薇表示，不僅如此，昨天也傳出，豬價再飆新高。據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價格已破90元，創歷史新高，飼料價格暴漲一倍長達一年多，豬農都快撐不住，若持續減產，未來可能連豬肉都吃不到。

王鴻薇指出，雪上加霜的是，因為嚴重缺水，如果再不下雨現在開花的芒果沒辦法結果，果實還沒有長大就紛紛落地，不及時解決損失會非常慘重，這還是民進黨籍立委自己開記者會向農委會要求解決的。

王鴻薇強調，陳吉仲任內，可以說歷經天災人禍，任何一件事都沒有辦法解決，舊的問題還在拖，新的問題接踵而來，陳建仁口中很好的主委，有多少斤兩相信大家都看在眼裡，做不來就換人！陳吉仲應該知所進退，別再繼續戀棧這不到一年的主委位子了。