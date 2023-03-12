Wardell

Stephen

Curry

II



UNREAL. pic.twitter.com/RgIpi0SbXz — Golden State Warriors (@warriors) March 12, 2023

勇士終於嘗到史蒂芬柯瑞傷癒復出之後的首勝！柯瑞12日全場投進6顆三分球，攻下全場最高36分，其中包含延長賽包辦9分，幫助勇士125比116逆轉擊敗沒有「字母哥」阿提托康波的公鹿，總算終止最近3連敗，目前35勝33敗，仍居西區第6。

開賽兩隊手感都很低迷，打了快6分鐘，依舊呈現4比4平手僵局，不過勇士三分火力率先回溫，迪文森佐、賈麥克格林接連投進三分球，不過公鹿也在哈勒戴、米德頓等人帶領追上，打完上半場，地主勇士僅以50比49領先，柯瑞半場只拿7分。

沒想到勇士下半場一開始就打出16比4猛攻，轉眼擴大領先到13分，可是公鹿很快就追上，甚至打到末節超前，比賽重新回到互有領先僵局，但靠葛雷生艾倫、哈勒戴各1記三分球帶領，公鹿打出8比0小高潮，這次換下來完全看柯瑞開始發威。

柯瑞連進兩顆三分球，接著快攻放進兩分，雙方108比108平手，哈勒戴末節最後31.7秒投進三分球，普爾的上籃又被布魯克羅培茲賞了火鍋，柯瑞卻在最後19秒飆進追平三分球，哈勒戴切入也遭柯瑞擋下，勇士最後一擊交給格林三分出手沒進，比賽進入延長。

浪花兄弟延長賽一開始就打出9比0攻勢，柯瑞5分、克雷湯普生4分，幫助勇士穩住領先優勢，儘管米德頓仍然投進三分球，公鹿持續緊咬，柯瑞卻在最後28秒兩罰俱中，勇士領先幅度來到9分，接下來進入罰球大戰，勇士終於逆轉止敗。