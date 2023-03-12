〈LEARPRINT內惟聲響實驗〉民眾藉由聲響裝置藝術，能實際感受身處交響樂團裡的聲響。（李欣恬攝）

內惟藝術中心是高雄新興景點，位於高雄市立美術館附近，佔地約1公頃，室內空間800坪，白色的建築體很搶眼。（李欣恬攝）

身處交響樂團、站上指揮台所聽見的交響樂團聲響，和在台下聽有什麼不一樣？法國音場設計與聲學藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANCAIS）作品〈LEARPRINT內惟聲響實驗〉，現正在高雄內惟藝術中心展出，民眾藉由聲響裝置藝術，能實際感受身處交響樂團裡的聲響，親近音樂，頗受好評。

內惟藝術中心是高雄新興景點，位於高雄市立美術館附近，佔地約1公頃，室內空間800坪，白色的建築體很搶眼，建築師為劉培森，造價新台幣3.2億元，是高美館、兒童美術館之後，高雄的第三個美術場館。

文化部長史哲表示，內惟藝術中心是高雄「大美術館計畫」最後一塊關鍵拼圖，2017年高雄市立美術館正式轉型為行政法人，近年來整合館內、外空間軟硬體優化，打開藝術與城市之間的對話，逐步形成美術館的一日藝術生活圈。

史哲表示，最初在建築設計考量西曬等天候條件，未將大門正向面對內惟社區，考量西側社區都市更新契機，團隊經過多次的討論與規劃，促成這座藝術中心180度翻轉，從面向美術館園區轉向內惟社區。而轉向與鐵路地下化的整體綠園道改善，也讓內惟藝術中心成為城市新舊縫合的關鍵建築。

此外，內惟藝術中心於110年6月動工，沒有舉行動土典禮，默默在疫情期間開工，歷經470天完工，於111年10月4日取得使用執照。