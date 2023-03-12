清明前夕，許多民眾會提早掃墓，墓地雜草火警開始頻繁發生。根據高雄市消防局統計，從3月份至今共發生43件雜草火警，鼓山分隊於假日到熱門景點柴山宣導，提醒「4不2記得」口訣，並提醒民眾掃墓祭祖後務必將墓地周圍的火苗熄滅，以免導致引燃雜草。

清明時節接近，雜草火警頻傳，根據高雄市消防局統計，從3月1至11日雜草火警案件共43件，所幸皆未造成人員傷亡，但不僅遭成空氣汙染，也讓消防員疲於奔命。

為了提醒民眾掃墓祭祖後務必將墓地周圍的火苗熄滅，以免導致引燃雜草，鼓山消防分隊於11日到柴山包含龍泉寺、鼓山高中、壽山動物園等登山口加強宣導清明掃墓注意事項，提「4不2記得」口訣，包含「不」任意燒雜草，儘可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燒棄，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂，抽煙時，請注意勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野火災；「不」讓冥紙飛揚，燃燒冥紙時，應在旁留意其燃燒情形，以免因冥紙飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火，建議使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如果必須燃放鞭炮，也應格外注意周邊防火及自身的安全。

「記得」撲滅餘燼，離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，請妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果；「記得」隨手收拾垃圾，帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境的整潔。

高雄市政府消防局呼籲民眾，如果不慎引發火災，請鄉親不要驚慌，先撥打119向當地消防單位求救，如果火勢不大，可以試著用身邊現有的水源進行初期滅火，倘若火勢持續擴大，則儘快離開現場，靜待消防人員前來搶救。