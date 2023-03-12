新竹市警察局展現強勢執法決心，規畫於3月9日至3月11日止為期3天掃蕩幫派組合專案，結合市政府各局處八大聯合稽查小組，針對轄內黑道幫派堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所執行臨檢。

連日來，市警局先針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力採「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩，​到酒店臨檢時，許多穿著火辣的長腿辣妹一字排開，等待受檢。​

警方同時也在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對過濾來往人車、抄登備查，以實際行動來遏止幫派份子聚合、炫耀的機會。

警方也在3月9至11日連續3天，動員刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各分局警力共352人次，臨檢幫派堂口、酒店、夜店、電子遊藝場及汽車旅館等81處，結合市府執行聯合稽查查獲業者違反建築法第三方警政2件。自今年3月1日起迄今統計偵破各類重大刑案，查獲詐欺案件56件71人、竊盜案22件23人、酒駕公危22人、毒品案27件31人、通緝犯29人，合計緝獲犯嫌281人。

其中，警一分局11日凌晨中正路上汽車旅館執行臨檢，桃園、新竹及高雄3個地檢署發布通緝的陳姓通緝犯見警方臨檢企圖逃跑，立刻遭現場優勢警力逮捕，另查獲在房間內吸毒犯嫌3人，現場查扣新興毒品咖啡包11包，陳嫌以為躲在汽車旅館群聚吸毒警察不會臨檢，想不到被臨檢查獲。

市警局局長張素菱也要求飯店旅館業者配合警方執法，否則警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步強力路檢，發現違法立即執行掃蕩，絕不容許黑道、幫派、毒品及暴力犯罪等非法行為影響市民朋友生活。