近年來串流平台興起，讓原就風靡亞洲的韓劇打入歐美市場，2023年更有不少韓劇女神推出新作，像是由宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》10日上線就吸引上萬人觀看，之後孔曉振《問問星星吧》、IU《您辛苦了》等距也即將推出，讓影迷十分期待，對此，美國投票網站KingChoice舉辦了「2023最美韓劇女演員」TOP10票選，但其中朴敏英、宋慧喬竟沒進前十，「她」更打敗秀智、金智媛奪冠。

宋慧喬(左起)與朴敏英跌出前10僅拿下16、13名，孫藝真及朴信惠名次狂跌以第19、17名坐收。（圖／宋慧喬、朴敏英、孫藝真、朴信惠IG）

朴芝妍(左起)、金高銀與IU李知恩分別拿下第10名、第9名及第8名。（圖／芝妍、金高銀、IU IG）

「2023最美韓劇女演員」第十名由女團T-ara門面擔當朴芝妍奪下，她曾演出《Dream High2》、偶像題材的《Imitation》等電視劇，接著，第九名則是「第二眼美女」金高銀，她演出過的《鬼怪》、《The King：永遠的君主》、《柔美的細胞小將》等電視劇成績都十分亮眼，另外，影視歌三棲的IU（李知恩）拿下第八名，《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等劇都深獲觀眾喜愛，而日前她也確定將與朴寶劍出演新劇《您辛苦了》令粉絲相當期待。

金裕貞(左起)拿下第7名、韓孝周第6名、秀智第5名。（圖／金裕貞、韓孝周、秀智 IG）

童星出身從小美到大的金裕貞獲選第七名，她日漸純熟的演技觀眾都看在眼裡，今年更傳出她將與宋江出演新劇《My Demon》，高顏質組合瞬間也引起關注；網友公認外型美、演技好的韓國女演員韓孝周則拿下第六名，曾出演過日本電影、美劇，在全球都擁有不少粉絲；接下來，有「國民初戀」美稱的秀智這次竟僅拿下第五名，但她去年著憑《安娜》收穫許多演技肯定，突破她以往的角色框架。

金智媛(左起)則奪下第4名、金所泫第3名、蔡秀彬第2名。（圖／金智媛、金所泫、蔡秀彬 IG）

從《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》到近年的《愛在大都會》、《我的出走日記》每部劇都帶給觀眾不同形象的金智媛獲得第四名，可以說是美貌與實力兼具，然而，第三名則由金所泫奪下，與金裕貞同是童星出身，每每推出新作都會引發討論，更透過《學校2015》、《喜歡的話請響鈴》、《月升之江》等劇展現出色演技；與丁海寅主演《一半的一半》掀起收視熱潮的蔡秀彬，首度入圍就登上亞軍寶座，擁有清純甜美外貌的她，更是狗狗相女星代表。

最後，打敗眾多女星奪冠的就是大勢女團成員Jisoo，她於2021年出演《雪降花》成為演員出道，雖然觀眾對Jisoo的演技評價兩極，但Jisoo清秀亮麗的神仙級美貌，深獲粉絲喜愛。