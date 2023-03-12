中醫師公會全聯會，今日舉辦「第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學，分享中藥清冠一號成果，中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，台灣中醫在新冠疫情中發揮相當大的成效，清冠一號已有150萬人使用。副總統賴清德表示，日前確診時，由於不能吃抗病毒藥，所幸有清冠一號，第一泡，肺部呼吸道系統感覺就不一樣了，因此這次特別來道謝。

台北市中醫師公會理事長林源泉表示，台北國際中醫藥學術論壇自2009年開始舉辦，本屆大會於3月11日、3月12日兩天舉行，今年也是參加人數最多的一屆，台灣中醫師出席有1900位，海外參加視訊有300位，來自美、加、紐、澳、歐洲、日、韓、新加坡、馬來西亞、中國港澳等12個國家和地區。

全聯會理事長詹永兆表示，全球已經超過六億多人感染，全聯會109開始就準備防疫手冊，109年6月份成立中醫國家隊，推出清冠一號，111年1月清冠一號納入公費給付，直到111年5月本土疫情最嚴峻時，清冠一號幾度缺貨，顯見深受民眾信爛，希望透過臨床試驗可以拿到正式藥證，持續研發專用於重症、對於降低死亡率有很好成效的清冠二號。

全聯會也分享，截至目前為止，據數據顯示，自111年四月中旬至目前為止，衛福部核准公費「臺灣清冠一號」照護居家隔離患者，照護人數已超過一百萬人，而中醫利用率更較往年提升30-50％，同時與110年相比，去年度111年因為視訊看診公費給付清冠一號，民眾知道中醫在疫情期間提供視訊診療服務的比例大幅增加，也約有78.4％的民眾認為中醫視訊醫療對於看診便利性有提升；經過這次疫情讓更多民眾了解到，中醫在「治已病」上也有相當的功效。

副總統賴清德致詞時表示，他不久才確診，得到後陽性後第一個和總統報告，怕傳染給她。而在自己的醫療需求部分，他由於還不夠資格吃抗病毒藥物，因為抗病毒藥物數量有限，要優先給高危險群使用，還好他朋友，在他還沒得到前就將清冠一號送給他。

賴清德提到自己也有醫療背景，當時已出現上呼吸道症狀，他將藥粉倒到水內加開水後，喝了第一泡後肺部呼吸道系統感覺就不一樣了，因此這次特別來道謝。

賴清德表示，2019年國內通過《中醫藥發展法》，2020年通過，《中醫優質發展計畫》，盼優質中醫人才培育，健全中醫服務團隊，強化創新中醫科技醫療。2022年，政府再提出振興中醫計畫，這是由衛福部，國發會、經濟部、原民會所共同合作，中藥藥材主要來自中國大陸，很多農田休耕，未來希望能自產自足中藥材，減少對中國進口藥材的依賴，第二是中藥發往創新研發發展。