深白色二人組昨晚演唱會，邀請周蕙擔任嘉賓。(深白色工作室提供)

深白色二人組昨晚演唱會，邀請周蕙擔任嘉賓。(深白色工作室提供)

深白色二人組昨晚在西門町大河岸舉行「回憶逆火新歌演唱會」。(深白色工作室提供)

深白色二人組昨晚舉行「回憶逆火新歌演唱會」，特地請到好友周蕙擔任嘉賓，深白說：「我是鼓起勇氣請債主來唱歌的，因為我欠她歌，欠了應該有5年之久了。」三人在彩排時就十分歡樂，周蕙笑說：「深白幫我寫過很多歌，到現在都還記得〈愛情無關是非〉的詞好難背。」深白不好意思：「一直記得要寫歌，但好像己經欠了5年了。演唱會結束我就交歌啦！真的。」

周蕙一上台就送深白色二人組一大束花，感性地說：「接到邀約時我真的很開心，終於可以報恩了。」周蕙一直記得當時自己獨立出片《自己的房間》時深白不計酬勞當音樂總監，周蕙笑說：「那時候真的很辛苦，也是我最低潮的時候，我很感謝他，我是來報恩的，唱完他就欠我了。我們就是恩恩相報何時了的那種朋友，平常很少聯絡，很像臉友會偶爾問候一下，但都有把對方說過的話，自己承諾過的事放在心上。大家都可以幫我見證，深白接下來欠我一首歌。」引起台下熱烈回應。

周蕙接連唱完〈相遇太早〉、〈愛情無關是非〉後，端端捧著蛋糕上台，讓3／26生日的周蕙直呼驚喜，並且把第一個生日願望送給深白色二人組：「這對夫妻真的是我見過最單純的兩個人了，出道那麼多年還保持這樣的單純，希望他們一直這樣美好下去。」也說明年是自己出道25周年，希望可以唱到深白寫的新歌之外，也希望能夠展開新的巡迴。

「回憶逆火新歌演唱會」上，除了將新歌重編，並加入了對深白色二人組特別有象徵意義的舊歌〈那個人〉、〈香草的天空〉等，讓現場歌迷都和他們一起沉浸在時間如流光的美好記憶中，演唱會後深白色二人組也留下來為歌迷簽名，加上有許多親朋好友都來捧場，感性的主唱端端一度淚灑簽名桌，又哭又笑的，還有好幾位歌迷拿出2006的第一張同名創作專輯和第二張《花火》給他們簽名，讓深白色二人組又驚又喜，直呼感動。接下來他們將在3／25開始展開誠品「逆火」音樂分享會的巡迴。