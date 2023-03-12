中午12點彰化縣長王惠美準時現身，一共發放了400碗爌肉飯和200碗肉圓。（吳建輝攝）

WBC中華隊氣走義大利、棒打荷蘭，今天力拼古巴力拼第三勝，上午彰化縣政府前廣場湧入將近1500名球迷。（吳建輝攝）

一早不到8點就有民眾頂著烈日到縣府前廣場排隊。（吳建輝攝）

WBC中華隊氣走義大利、棒打荷蘭，今天面對古巴力拼第三勝，上午彰化縣政府前廣場湧入將近1500名球迷，共同守在縣府直播螢幕前面，除了為中華隊加油外，也等縣府今天加碼的台味應援美食，中午12點彰化縣長王惠美準時現身，一共發放了600碗爌肉飯和400碗肉圓。

彰化縣政府今天發放600碗爌肉飯和400碗肉圓，分別由溪湖阿讚及彰化阿章各贊助300份，阿璋肉圓再加碼400份肉圓，85度C彰化市和平店再加碼400份紅茶，官方宣佈12點才發放，一早不到8點就有民眾頂著烈日到縣府前廣場排隊。

彰化縣政府及在地餐飲業者力挺中華隊，光是溪湖阿讚豬腳爌肉飯這三天就發了1100碗的爌肉飯出去，彰化縣政府喊出只要中華隊每贏1分就加碼100份爌肉飯，贏2分就加發放200份，今天中午允諾發放加碼的400份肉圓。

王惠美表示，昨天的荷蘭戰相信鄉親都非常興奮，希望今天能延續前兩天的勝利，拿下古巴贏得勝利，今天對戰古巴隊一樣要加碼肉圓，縣府全力支持中華隊，一樣贏一分就發100份，明天中午的時候繼續讓鄉親享受彰化的美食。

王惠美說，彰化的美食事實上非常多，我們的爌肉、肉圓等等還有非常多好吃的，最重要的還是要大家一起集氣為中華隊加油，也歡迎大家到縣府前廣場看球，一起感受國人齊聚團結享受看球氣氛，大家一起吃美食為中華健兒加油。