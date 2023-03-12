新北市蘆洲警分局集賢派出所警員上月27日執行巡邏勤務時，發現1名騎乘機車的外籍男子形跡可疑，上前盤查時，對方無法出示相關證件，並趁隙逃跑，警方立即上前追趕，過程中有熱心民眾看見警方追人，出腳想絆倒這名男子，後來還有人把機車借給警方騎乘，最後警方順利逮到人，確認該男子為逃逸移工THIEU，並依程序交由移民署新北專勤隊。

上月27日傍晚5時許，警方在蘆洲三民、復興路口發現THIEU騎乘機車違停在路口，原以為他是找不到路，遂上前詢問，結果對方不斷假裝打電話，也不願提供居留證件，之後趁隙拔腿就跑，警方立即上前追趕。

警方追逐過程中，有停等紅燈的民眾看見，伸出腳想絆倒THIEU，不過沒有成功，後來雙方追到復興路時，另一位民眾直接把機車借給警方騎乘，最後警方順利在巷子的車庫裡逮到人，並帶往新北專勤隊做指紋辨識，確認身份是逾期145天的失聯移工，後續由專勤隊收容遣返。

警方表示，台灣境內失聯移工人數逐年增加，移民署為解決此現象，於今年2月1日至6月30日止，辦理「擴大自行到案專案」，呼籲失聯移工盡速到案，移民署將會協助當事人平安返回母國。在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，不用被收容、繳最低罰鍰2千元且得免除管制。