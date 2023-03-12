立委江啟臣及多名藍營市議員，今天中午在台中市府前廣場發雞排，許多民眾排隊。(林欣儀攝)

加油集氣！江啟臣先發雞排 後大咬古巴三明治

2023世界棒球經典賽熱鬧開打，中華隊11日晚間以9比5取得二連勝，立法委員江啟臣今天在台中市府前廣場發送300份雞排，多名藍營市議員加碼1000杯飲料，現場擠滿排隊人潮。江啟臣說，今天一早特別吃了俗稱「古巴三明治」的熱壓吐司，希望中華隊再敗古巴、前進東京，將再加碼發雞排。

台中市政府前廣場今天中午再度直播中華隊對戰古巴賽事，許多民眾帶著小板凳、撐著陽傘聚集在廣場前，一起為中華隊加油；另一邊，領取雞排、飲料的民眾也排起長長人龍，排第1號的戴姓民眾說，前幾場賽事都是在家裡看，今天特別共襄盛舉，早上8點就來排隊，希望為中華隊加油。

包括職棒教練林仲秋、台中成棒隊副領隊張泰山及台中成棒隊球星陪伴下，許多民眾領了雞排後席地坐下看球，江啟臣說，今天是最關鍵的一戰，過去大家都把古巴視為強敵、勁敵，但在接連戰勝義大利、荷蘭後，有信心能打敗古巴。

江啟臣說，今天早上特別吃了熱壓吐司，大咬一口「古巴三明治」，希望打爆古巴，今天賽事如果戰勝古巴，一定再加碼。