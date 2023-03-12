近期新海誠的電影《鈴芽之旅》上映，感人的劇情深深吸引粉絲，劇中的每一個場景都有著說不完的故事。新海誠的電影總是能以畫面帶出深刻的情感，像是《你的名字》的長階梯，讓人一看到就想起三葉和相遇的感人場面。前陣子，同樣是動畫電影的《灌籃高手 The First Slam Dunk》風靡全臺，讓原作動畫中的絕美名場景－－鎌倉高校前的「濱海平交道」再次引起眾人關注。

其實想要看到這些動漫場景，不需要大老遠跑到日本，在臺灣就有許多與動漫原作相似度高達90%的「偽動漫場景」！除了新海誠電影中的名場面，以及《灌籃高手》中的熱血景點，在臺灣也有不少地方，讓人感受到滿滿的「宮崎駿」電影氛圍。你知道臺灣有哪些類似的知名景點嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全臺10大「偽動漫場景」，一起來看看吧！

NO. 10 水湳洞十三層遺址

位置：新北市瑞芳區

動漫場景：《天空之城》

位於新北瑞芳的「十三層遺址」，前身為「臺金舊礦廠」，從前是水湳洞、金瓜石、九份一帶最大的選煉廠，在日治時期是選礦、提煉貴金屬的重要設施。除了具有特殊的歷史意義外，十三層遺址也因為依傍著山地的巨大規模，再加上復古的磚牆，被人稱作「臺版天空之城」，成為熱門觀光景點。

建於山坡地的選煉廠看起來彷彿飄浮於空中，和宮崎駿的《天空之城》非常相似，每天18:00-21:00還會點燈，如夢似幻的光影人讓像是真的置身於動漫故事之中，「很有超現實感的古蹟景點」、「遠遠望過去很像荒廢的美麗宮殿」。

NO. 9 崎頂子母隧道

位置：苗栗縣竹南鎮

動漫場景：《神隱少女》廢棄隧道

位於苗栗崎頂車站附近的「子母隧道」，分為1、2號隧道，是全臺唯兩座相連的雙軌道隧道，在停用之後成為「崎頂隧道文化公園」，其中一座隧道的磚牆上還留有二戰時的彈孔痕跡。充滿故事感的老舊隧道，再加上隧道旁濃密的林蔭，看起來就像是《神隱少女》中帶領千尋走入另一個世界的廢棄隧道。

在斑駁的樹影下，隧道看起來有著滿滿的神秘感，彷彿真的能通往另一個世界，與《神隱少女》高度相似的畫面，也讓這裡成為吸引許多人拍照的打卡熱點，「隧道有《神隱少女》的感覺」、「悠閒行走其中，很愜意」。

NO. 8 無患子森林

位置：臺中市后里區

動漫場景：《龍貓》森林隧道

位於臺中后里的「無患子森林」，大量茂密的林木，看起來就像《龍貓》中的森林隧道。置身其中彷彿可以看見皋月和小梅跟在龍貓身後，在盤根錯節的枝葉間穿梭，越過層層疊疊的綠意，就能夠看見鬆軟療癒的大龍貓。

一整座無患子森林的樹木整齊排最，無限向後延伸，就像一道拱門或隧道，引領著人們向深處走去，再加上叢生的雜草，整體給人的感覺和《龍貓》中的森林隧道如出一轍，「會有彷彿待在異世界的感覺，如同通過龍貓隧道，沉浸在動畫的世界一般」、「下午時分陽光灑下時，搭配樹林隧道，真的很漂亮」。

NO. 7 清豐濤月景觀餐廳

位置：嘉義縣番路鄉

動漫場景：《神隱少女》油屋

位於嘉義的清豐濤月景觀餐廳，因為掛滿紅燈籠的獨特外觀而被稱為「嘉義小九份」、「嘉義阿妹茶樓」，晚上點起燈來的夢幻氛圍更讓不少人覺得像是《神隱少女》中的「油屋」。這裡除了可以在至高點欣賞到仁義潭的湖光山色搭配美味餐點，更有養生足湯的享受，「溫泉」的元素也讓這家餐廳更有「油屋」的感覺。

外觀充滿濃濃日式風情的Villa景觀餐廳，在入口處有一道階梯通往大門，讓人聯想到油屋前的那座橋，感覺往前走就能進入《神隱少女》的世界中，「晚上拍外觀有一種神隱少女、小九份的感覺」、「有種來到世外桃源的感覺」、「一開始走進去讓我想起《神隱少女》裡的場景」。

NO. 6 白水湖壽島

位置：嘉義縣東石鄉

動漫場景：《神隱少女》海上車站

還記得《神隱少女》中那個如夢似幻的「海上車站」嗎？鐵軌沒入清澈的水中，開過來的列車帶起陣陣水波，水面映照出「海天一色」的浪漫景象，看起來像不存在於現實中的美麗畫面卻在嘉義出現相似度超高的場景！位於東石鄉的「白水湖壽島」，由於地層下陷，在漲潮後會形成「水中道路」的奇景，被淺淺水面沒過的道路，看起來就像《神隱少女》的海上車站。

超美的夢幻景點，國片《消失的情人節》也曾在此取景，除此之外還有趣味的「海景第一排馬桶」，是許多網美爭相前往的打卡聖地，「很美、很好拍感覺很有故事的一個地方」、「漲潮後有美麗特別的水路」、「很靜、很美的地方」。

NO. 5 崎頂車站

位置：苗栗縣竹南鎮

動漫場景：《你的名字》階梯

新海誠的作品中總是有許多唯美的場景，《你的名字》裡三葉和瀧在須賀社神前長長的階梯錯身後又回過頭來，通過眼神找到彼此的場面，感動許多觀眾，也讓大家對那個長階梯印象深刻，吸引許多人前往朝聖。

想要感受電影中的浪漫氛圍，其實不用跑到日本，在臺灣苗栗的「崎頂車站」就有相似度超高的長階梯！不管是階梯的長度、從中間將階梯分為兩半的欄杆，還是兩旁高起的石牆和樹木，看起來都「神還原」《你的名字》中的場景，許多人都會特地前往拍照，「臺版《你的名字》景點」、「跟日本電影《你的名字》裡一幕場景很像，拍照時需要調濾鏡，不過藍白的配色風格很日系」。

NO. 4 九份阿妹茶樓

位置：新北市瑞芳區

動漫場景：《神隱少女》街景

九份的「阿妹茶樓」，可以說是臺灣最知名的「偽動漫場景」。帶有日式風情的建築，周遭的紅色燈籠營造出別緻的韻味，再加上茶樓前因為山坡地勢而帶有高低起伏的窄巷，所有的一切看起來就像《神隱少女》中街道的場景。

尤其到了夜晚，當紅色燈籠亮起，走在這裡彷彿來到另一個世界，感覺在下一個轉角就能夠遇見千尋與白龍，就連日本人都覺得超級像《神隱少女》，還一度謠傳這裡就是取景地，雖然宮崎駿本人已經澄清並非從九份取景，不過相似度百分百的景點還是吸引許多人前來朝聖，「阿妹茶樓真的是九份景色的一大特色」、「看起來就像置身在日本老街中」。

NO. 3 天空之城園區

位置：苗栗縣大湖鄉

動漫場景：《天空之城》

以「天空之城」為名的觀光園區，傲視群山的地理位置，就如同園區的名字一樣，讓人聯想到宮崎駿的動畫電影《天空之城》。位於園區中的景觀餐廳「天堂古堡」， 復古的城堡外觀再加上遍布於外牆上的爬藤植物，融入群山之間，在藍天白雲的映襯之下就如同飄浮於天空的神秘城堡。

能夠從頂樓遠眺山景和鯉魚潭風光的天堂古堡，近年來成為熱門的打卡景點，酷似《天空之城》的元素，也替這個地方大大加分，成為苗栗的必訪景點之一，「風景跟庭園真的真的很美」、「真的很城堡風，不用到國外，可以享受此景」、「苗栗最美城堡首推在山嵐中的『天空之城』」。

NO. 2 太麻里平交道

位置：臺東縣太麻里鄉

動漫場景：《灌籃高手》濱海平交道

《灌籃高手》是許多人的童年回憶，前陣子的電影版推出後，更是帶起一陣風潮，許多人都因此被激起了那份曾經存在於青春歲月的熱血，不管是動畫、漫畫，或是裡頭的劇情、角色、音樂，熟悉又懷念的一切都一一浮現，而存在於臺灣的《灌籃高手》場景，也再一次引發話題。

位於臺東太麻里車站旁的平交道，因為依傍著一片美麗的海景，看起來和《灌籃高手》中出現的濱海平交道幾乎一模一樣，也因此被稱為「櫻木平交道」，吸引許多人前往該景點，也有不少Coser特地在此取景，「像極了《灌籃高手》的場景」、「回味著《灌籃高手》帶給我們的感動」、「有看《灌籃高手》的應該很有感覺」。

NO. 1 高雄輕軌美術館站路段

位置：高雄市鼓山區

動漫場景：《龍貓》森林隧道

在去年（2022）10月剛通車的高雄輕軌C20至C24路段，意外又為臺灣新增了一個超療癒的「偽動漫場景」。在「美術館站」的C21A到C21輕軌路段，採用「以站就樹」的設計，將輕軌軌道設計在小葉欖仁樹林之中，列車開入就像是進到一個綠色隧道，宛如《龍貓》中的森林場景，也因此該路段被為「龍貓隧道」。

可愛的巧合被發現後，該輕軌路段立刻造成話題，也被大家稱為「最美輕軌段」，列車開過帶人一秒進入宮崎駿的動畫世界中，「很多人來拍」、「太美了吧」、「充滿綠意，好美」、「綠色隧道好看」、「風景優美又有趣」、「好療癒」、「繁忙的城市，也要有愜意的空間」、「到高雄一定要去走走逛逛」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月09日至2023年03月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『偽動漫場景』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統