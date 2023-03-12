南投一名簡姓男子因祖先牌位裡有「雙姓」，導致家裡狀況不斷，知名命理師江柏樂前往處理，經溝通、寫過房書，終於圓滿完成任務。

江柏樂在臉書發文指出，日前到南投處理「雙姓祖先」的問題，因同立在一個牌位裡面，兩姓祖先都不舒服。

為何會有雙姓？江柏樂解釋，簡姓客戶的爺爺原本姓簡，當時給李家當養子，應該拜李家的祖先；客戶的爸爸應姓李，卻改姓原祖父簡家的姓，「結果爸爸就死掉了」。

江柏樂說，客戶的爸爸生了2個孩子都姓簡，「問題是當初給李家當養子，所以李家的祖先就不高興了，把爸爸帶走，簡家的媳婦也得腦瘤。都是李氏祖先弄的。」

江柏樂後來經過溝通，拜雙姓祖先，牌位分開，一個簡家、一個李家，因客戶姓簡，再寫個給李家的過房書，一切圓滿完成任務，「希望這個家族處理好後之後，能夠平安順利。」

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