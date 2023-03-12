林書豪回國後加入PLG職籃鋼鐵人隊，上月也順利出賽，但在與夢想家隊的比賽中，因罰球時受到對方啦啦隊Formosa Sexy干擾，露底褲、拍屁股的動作，引起球迷及網友熱議，雖然事後已發長文道歉，但日前啦啦隊長梓梓上節目受訪再談到此事，仍「希望大家給予犯錯的機會」。

Formosa Sexy 10日參與節目《同學來了》錄影，隊長梓梓也接受《中時新聞網》訪問，談到上月的「性感干擾」，她表示這件事情從上一個賽季就已經在做了，因為隊名叫Formosa Sexy，所以一直以性感為全團特色，「但我們最初的理念，都是希望可以幫自己的球隊守下一分」，之後覺得球迷的回饋不錯，大家也看得開心，因此維持這樣的特色。

Formosa Sexy在上月干擾林書豪罰球時，尺度過大引發爭議。（圖/Youtube P.LEAGUE）

梓梓則認為，「林書豪的聲量太大，讓比賽受到很高的關注，加上當天穿的是學生裙，沒有注意到導播的拍攝角度比較低，所以拍到底褲的部分」，讓許多人覺得觀感不佳，甚至影響來看球賽的小朋友，她感到很抱歉。不過，她也說到之後有進行內部檢討，「如果下次又穿了短裙，會再注意攝影機的角度是否會拍到底褲，或是注意穿什麼服裝，不能劈腿、開腿或抖屁股」。對此，她更希望大家能用正面的角度欣賞啦啦隊的表演，並給予犯錯的機會，因為成員們都很投入比賽，都非常希望球賽精采，球隊拿下勝利，所以請網友們手下留情。

此外，曾為職棒啦啦隊一員的梓梓，也分享首戰失利的心得，「比賽本來就會有輸有贏，如果輸了，我們可以發個文難過一下」，呼籲網友不要成為「鍵盤教練」，繼續為中華隊加油就好。