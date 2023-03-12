骨質疏鬆症是65歲以上老人常見的慢性病，復健科醫師李炎諭表示，婦女停經以後，會造成骨質每年流失3～5％，且超過50歲的女性有一半會有骨質疏鬆而導致骨折的終身風險，建議平時多補充鈣與維生素D3，以及從事運動，並戒菸、戒酒維持好骨本。

李炎諭在臉書粉專發文指出，根據統計，台灣50歲以上女性骨質疏鬆盛行率為38.3％，尤其是更年期衰退的卵巢機能造成雌激素分泌減少，導致骨質每年流失3～5％，且持續5～10年。另外，超過50歲的女性，有一半會有骨質疏鬆而導致骨折的終身風險。

李炎諭表示，要想維持好骨本，可以透過藥物及非藥物治療，他也提醒民眾多關心家中長輩的骨密度，更別忘了多運動，遠離骨質疏鬆症。

▍非藥物治療：

鈣（每日1000mg以上）與維他命D3（骨鬆個案每日800IU以上）、終生從事運動（有氧、阻力訓練、平衡訓練等）、戒菸、戒酒。

▍藥物治療：

1、抗破骨或抗流失類藥物：雙磷酸鹽類藥物（如骨力強、福善美等） 、雌激素受體調節劑（如鈣穩）、RANKL單株抗體（保骼麗）、荷爾蒙等。

2、促造骨或促骨生成類物：重組副甲狀腺腺素（骨穩）。

3、混合型：單株抗體（益穩挺）、鍶鹽。